В Счетной палате сообщили о повышении максимального размера пособия по уходу за ребёнком в 2022 году

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18 октября 2021, 09:43

дети, фото: pixels.com

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в феврале следующего года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Согласно документу, с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей, а максимальный - до 31 282 рублей.

На сегодняшний день минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.

Также с 1 февраля 2022 г. будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, его размер вырастет с 18 886 руб. до 19 981 руб.

Ранее сообщалось, что в 2022 году предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице в России.

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