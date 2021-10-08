Размер максимального пособия по безработице в России в 2022 году увеличится до 12 792 рублей

В 2022 году максимальный размер пособия по безработице в России предлагается увеличить до 12 792 рублей. Соответствующая идея содержится в проекте постановления правительства Российской Федерации.
В пресс-службе Минтруда отметили, что в 2022 году максимальный размер пособия по безработице в следующем году будет равен минимальному размеру оплаты труда, который установлен на текущий год, – 12 792 рубля. Данный проект постановления российского правительства представлен для общественного обсуждения.
Отмечается, что уровень максимального пособия по безработице в этом году составляет 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда прошлого года.
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