7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области

В Оренбуржье семилетняя девочка попала в больницу с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». Следственный комитет проводит проверку.
Девочка приехала в гости к бабушке в деревню. В выходные в компании подростков она отправилась в местный клуб. Они и предложили ей попробовать алкоголь. Причем, как сообщают местные СМИ, приобретено спиртное было у бабушки пострадавшего ребенка. В отношении подростков и бабушки составлены административные протоколы. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает — она выписана домой.
Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из них умерли.
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