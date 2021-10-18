7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 11:20 Источник: Orenday

Скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Оренбуржье семилетняя девочка попала в больницу с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». Следственный комитет проводит проверку.

Девочка приехала в гости к бабушке в деревню. В выходные в компании подростков она отправилась в местный клуб. Они и предложили ей попробовать алкоголь. Причем, как сообщают местные СМИ, приобретено спиртное было у бабушки пострадавшего ребенка. В отношении подростков и бабушки составлены административные протоколы. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает — она выписана домой.

Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из них умерли.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости