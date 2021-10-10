Количество жертв употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

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10 октября 2021, 12:06 Источник: РИА "Новости"

бутылки, pixabay.com

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области к настоящему моменту достигло 32. Согласно последним данным, в общей сложности, отравление было диагностировано у 64 граждан.

С 6 октября на востоке Оренбургской области фиксируется массовое отравление жителей суррогатным алкоголем. Были возбуждены пять уголовных дел и задержаны причастные к продаже и производству данного напитка.

В настоящий момент с пострадавшими от отравления людьми работают ведущие реаниматологи, наркологи, а также токсикологи не только Оренбургской области, но и Республики Башкортостан. Известно, что у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную.

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