Количество жертв употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области к настоящему моменту достигло 32. Согласно последним данным, в общей сложности, отравление было диагностировано у 64 граждан.
С 6 октября на востоке Оренбургской области фиксируется массовое отравление жителей суррогатным алкоголем. Были возбуждены пять уголовных дел и задержаны причастные к продаже и производству данного напитка.
В настоящий момент с пострадавшими от отравления людьми работают ведущие реаниматологи, наркологи, а также токсикологи не только Оренбургской области, но и Республики Башкортостан. Известно, что у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.