В России от алкоголя ежегодно погибают десятки тысяч людей

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9 октября 2021, 17:15 Турана Гулиева,

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Тема алкоголизма давно тревожит Россию. Несмотря на повышение цен на алкоголь и запреты на продажу некоторой спиртосодержащей продукции, из года в год от этой заразы погибают тысячи людей по всей стране.



Чрезмерное употребление спиртного сокращает продолжительность жизни среднестатистического россиянина

Российская Федерация входит в 20-ку самых “пьющих” стран. На душу населения приходится 9,5 литров выпитого алкоголя в год. По данным Минздрава РФ 15% россиян не знают меру в употреблении спиртного, что приводит к трагическим результатам, таким, как неврологические и соматические расстройства.



В 2020 году в России от алкоголя погибли 50435 человек - это на 3 тысячи больше, чем в позапрошлом году. В таких областях, как Курганская и Пензенская, уровень смертности от него в 3-4 раза выше, чем в среднем по стране.



Не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к раку. В международном исследовании по уровню смертности от цирроза печени, Россия среди стран постсоветского пространства стала одной из худших. Наша страна находится на четвертом месте. В 2017 году цирроз стал причиной смерти 1,3 млн людей в мире. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.



Отравление метанолом, как отдельный вид алкоголизма



Увидев высокую цену на алкоголь, люди с зависимостью начинают употреблять подделки из метанола и умирают. По вкусу, цвету и запаху он ничем не отличается от этанола - спирта, из которого делают качественный алкоголь. Чтобы проверить “тот” ли спирт, надо промочить вату в жидкости и сжечь. Если она издает ужасный запах, значит это метанол.



«Свойское» вино



В Ахтубинск поехали двое москвичей Сергей и Татьяна. Там их угостили домашним вином. В этот же день троим людям стало плохо. Пока ехала скорая, Сергей скончался, а угостивший его Антон ослеп.



«Мы приехали на остров на реку Борисовка 11 августа. Отдыхали там 10 дней. Покупали продукты постоянно с баржи, которая там плавает. Просто отдыхаем в этом месте не в первый раз.



Дело в том, что алкоголь мы там никогда не покупали, ребята ездили за ним отдельно. А в этот раз, когда баржа в очередной раз приплыла, капитан предложил моему мужу попробовать свойское вино. Ну и Сережа взял”, - рассказала Татьяна журналистам km.ru.



Четыре пьяные женщины



В Волгограде врачи боролись за жизни четырех женщин от 40 до 50 лет, которые отравились «паленым» коньяком. Женщины взяли его с рук и оказались в 25-й больнице Волгограда. Дальнейшая их судьба в СМИ не освещалась.



Признаки отравления «паленым» алкоголем



На вопросы об отравлении метанолом ответил психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.



“Если метанол все-таки был употреблен, то очень важно понимать, что в течение первых двух часов начнут проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего, это касается падения уровня зрения. Метанол - токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения. В таких случаях надо срочно, любыми способами или вызывать "скорую", или при помощи окружающих добираться до ближайшей больницы", - сказал Брюн журналистам.



Не стоит чрезмерно употреблять алкоголь, так как это вредит вашему здоровью.





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