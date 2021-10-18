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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов граждан России

, 09:44 Источник: РБК

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов граждан России
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития РФ до 2,5% снизило прогноз роста реальных доходов россиян по итогам 2021 года. Ранее этот показатель прогнозировался в размере 3%.

Реальные располагаемые доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи, скорректированные на инфляцию: налоги, сборы, «коммуналка», выплаты по кредитам.

В условиях пандемии реальные доходы россиян, по данным Росстата, в прошлом году упали на 3,5%. Этот показатель более чем на 10% отстает от уровня 2013 года, который стал годом последнего устойчивого роста доходов россиян.

На прошлой  Минэкономразвития также резко повысил прогноз по инфляции — с 5,8 до 7,4%. По мнению ведомства, на ее рост повлияло нетипичное подорожание овощей, фруктов и мяса.

Ранее премьер Михаил Миушстин назвал эффективными меры правительства по сдерживанию цен на продовольствие.

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