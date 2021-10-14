Мишустин назвал эффективными меры по сдерживанию цен на продовольствие в России

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14 октября 2021, 14:48 Источник: РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на заседании правительства, назвал эффективными действия кабмина по сдерживанию цен на продукты питания в стране.

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут. И, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечил стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе», — заявил Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Андрею Белоусову скоординировать работу всех заинтересованных министерств и ведомств по решению этой проблемы.

Ранее сообщалось, что правительству не удается затормозить рост цен на продовольствие.

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