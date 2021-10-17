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Социолог Таланов объяснил, как повысить уровень качества жизни россиян

, 21:58 Источник: Свободная пресса

Социолог Таланов объяснил, как повысить уровень качества жизни россиян
деньги, фото: pixels.com

Социолог Сергей Таланов заявил, что введение антироссийских санкций и кризисные процессы в мировой экономике негативно влияют на уровень и качество жизни населения. По его словам, инфляция уничтожает «все личные резервы» домохозяйств.

«С точки зрения социологии, чем выше доходы, тем выше расходы на более качественное питание, досуг, одежду и т. д. Например, у слаборесурсных групп более 50% расходов уходит на еду. Поэтому при низких доходах, люди переходят на так называемый ресурсный режим или режим экономии. В условиях высокой вероятности девальвации валюты и высокой инфляции большинство ищут способы сохранить то, что есть»,- пояснил он изданию «Свободная пресса».

Таланов отметил, что в таких условиях необходимо повысить уровень качества жизни населения.

«Уменьшить инфляцию, повысить зарплаты и производительность труда. Возможно, для слаборесурсных групп ввести продуктовые карточки и безусловный базовый доход»,- продолжил эксперт.

Говоря о «подушке безопасности», он считает, что слаборесурсные граждане откладывают на покупку автомобиля, «таких 14% против 9% годом ранее», или «снова мечтают о Париже», поскольку там еще не были.

«Ведь мечтать не вредно, а даже полезно. Рост числа мечтателей связан с опасением дальнейшего подорожания машин. Хочется обойтись без кредитов»,- резюмировал социолог.

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