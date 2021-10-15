Специалист по управлению ЖКХ Вера Москвитина объяснила повышение платы за капремонт

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15 октября 2021, 15:21

фото: pixabay.com

Хорошо отремонтированный многоквартирный дом – это удобная и практическая эксплуатация для управляющей компании. Управлять ветхим домом – это просто хоронить деньги. Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвитина в эфире Общественной службы новостей прокомментировала повышение платы за капитальный ремонт.

Постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться, подписал на днях председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам эксперта Веры Москвитиной, в ветхий дом можно вкладывать сколько угодно денег, их все равно мало. Деньгами, которыми располагает управляющая организация, осуществить все, что необходимо в доме, невозможно. На деньги, которые сегодня получает управляющая компания, можно делать минимальный поддерживающий ремонт и мыть подъезды. Если в доме сделан капремонт, значит, управляющая компания будет успешно управлять домом. "Мы не коммунальщики, у нас не индексируется это каждый год в пределах 4%", - рассказала специалист.

Согласно постановлению кабмина, цена договора может быть увеличена не более чем на 25%. Она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе.

Регион будет сам принимать решения. Москвитина отметила, что главы регионов принимали решение о том, что эта ставка на капремонт будет шесть рублей. Что можно сделать с такой суммй. "Нельзя из одной овечьей шкурки сшить семь полноценных шапок", - сказала она.

Москвитина подчеркнула, что если регионы пойдут на повышение, то это будет хорошо, в первую очередь, для потребителей.

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