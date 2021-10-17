В Тюмени задержали вооружённого ножом пенсионера, который преследовал двух школьников

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17 октября 2021, 18:52 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полицейские в Тюмени задержали пожилого мужчину, который с ножом преследовал двух несовершеннолетних. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева. На видео с камер наружного наблюдения видно, как вооруженный ножом мужчина сначала идет, а потом бежит по тротуару вслед за двумя школьниками. Полицейских вызвали прохожие.

«Сообщение в полицию поступило 13 октября около двух часов дня. На место немедленно прибыли сотрудники полиции, задержали подозрительного мужчину и доставили его в 6 отдел полиции», - пояснили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 60-летний пенсионер. Во время задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина имеет судимость. Нож, который он использовал для преследования, изъяли.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК идентифицировал личность человека, который напал на школьниц в Перми.

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