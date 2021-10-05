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Следственный комитет идентифицировал личность человека, который напал на школьниц в Перми

, 11:25 ,

Следственный комитет идентифицировал личность человека, который напал на школьниц в Перми

Как сообщает РИА Новости, исследователи установили личность мужчины, который напал на двух школьниц у подъезда жилого дома.

«Личность мужчины установлена, следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будут допрошены и свидетели, и установленный гражданин»,- рассказали в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно как мужчина ругает пятиклассниц и бьют девочек. Пермяк признался, что принял девочек за обидчиц своей дочери.

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