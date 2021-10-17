Депутат Милонов хочет запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

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17 октября 2021, 17:51 Источник: Говорит Москва

Турция, фото: pixels.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним женщинам въезд в Турцию. По его словам, местные «обольстители» славятся не самым лучшим отношением к россиянкам.

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию. Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал палёным алкоголем, потому что там алкоголь опасный», - пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Милонов уточнил, что поступает очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения с «всё включено» (all inclusive), и теперь не могут увидеть ребёнка.

Ранее сообщалось, что семь российских туристов получили травмы при ДТП в Турции.

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