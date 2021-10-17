Синоптик Тишковец предупредил москвичей о перепадах температуры и давления на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается "погодная лихорадка". В городе будут перепады не только температуры, но атмосферного давления.
Евгений Тишковец отметил, что в начале недели в дневное время в столице России ожидается до плюс 6 градусов, ночью заморозки, а с четверга в городе начнет теплеть, вследствие чего к выходным воздух прогреется до плюс 14 градусов. В первой половине недели местами с небольшим дождем в Москве начнется первый "символический" снег.
Также в течение недели в столице РФ будут фиксироваться перепады атмосферного давления.
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