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Автоэксперт Колодочкин не поддержал разработку новых дорожных знаков в РФ

, 12:35

Автоэксперт Колодочкин не поддержал разработку новых дорожных знаков в РФ
дорожные конусы, pixabay.com

Автоэксперт Михаил Колодочкин в рамках разговора с журналистами оценил разработку в РФ новых дорожных знаков для обозначения мест зарядки электромобилей и разметки диагональных пешеходных переходов.

По словам специалиста, диагональные пешеходные переходы являются разумным решением, хотя он не совсем понимает, почему для них требуется особый знак.

Михаил Колодочкин в беседе с RT также выразил сомнение в необходимости размещения знаков для обозначения зарядки электромобилей. Автоэксперт считает, что их введение не имеет в настоящий момент смысла, поскольку подобные транспортные средства отсутствуют в должном количестве.

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