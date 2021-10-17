Автоэксперт Колодочкин не поддержал разработку новых дорожных знаков в РФ
17 октября 2021, 12:35
Автоэксперт Михаил Колодочкин в рамках разговора с журналистами оценил разработку в РФ новых дорожных знаков для обозначения мест зарядки электромобилей и разметки диагональных пешеходных переходов.
По словам специалиста, диагональные пешеходные переходы являются разумным решением, хотя он не совсем понимает, почему для них требуется особый знак.
Михаил Колодочкин в беседе с RT также выразил сомнение в необходимости размещения знаков для обозначения зарядки электромобилей. Автоэксперт считает, что их введение не имеет в настоящий момент смысла, поскольку подобные транспортные средства отсутствуют в должном количестве.
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