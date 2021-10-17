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В России за сутки скончались 997 пациентов с коронавирусом

, 12:01

В России за сутки скончались 997 пациентов с коронавирусом
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за сутки скончались 997 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 65, в Краснодарском крае – 39. В общей сложности с начала пандемиии в России жертвами заболевания стали 223 312 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки был обновлен максимум случаев заражения коронавирусом нового типа – 34 303.

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В Якутии пациент онкодиспансера убил соседа по палате

В Якутии один из пациентов онкологического диспансера с ножом напал на соседей по палате. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Теlegram-канал "112" сообщает, что два человека скончались от смертельного ранения, четыре пациента пострадали. По данным Теlegram-канала Baza, убит один человек. В субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что причиной нападения стало обострившееся психологическое состояние онкобольного. Он обезврежен и задержан. Медики онкодиспансера не пострадали. Следователи выехали в больницу.

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