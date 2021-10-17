В России за сутки скончались 997 пациентов с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

17 октября 2021, 12:01

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за сутки скончались 997 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 65, в Краснодарском крае – 39. В общей сложности с начала пандемиии в России жертвами заболевания стали 223 312 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки был обновлен максимум случаев заражения коронавирусом нового типа – 34 303.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости