В России зарегистрирован максимум случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 34 303

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17 октября 2021, 11:51

анализ крови, pixabay.com

В России за минувшие сутки был обновлен максимум случаев заражения коронавирусом нового типа – 34 303. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 925 (8,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 7 992 687 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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