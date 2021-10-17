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В России зарегистрирован максимум случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 34 303

, 11:51

В России зарегистрирован максимум случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 34 303
анализ крови, pixabay.com

В России за минувшие сутки был обновлен максимум случаев заражения коронавирусом нового типа – 34 303. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 925 (8,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 7 992 687 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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В Якутии пациент онкодиспансера убил соседа по палате

В Якутии один из пациентов онкологического диспансера с ножом напал на соседей по палате. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Теlegram-канал "112" сообщает, что два человека скончались от смертельного ранения, четыре пациента пострадали. По данным Теlegram-канала Baza, убит один человек. В субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что причиной нападения стало обострившееся психологическое состояние онкобольного. Он обезврежен и задержан. Медики онкодиспансера не пострадали. Следователи выехали в больницу.

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