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В России 17 октября вступили в силу обновленные правила вывоза детей за рубеж

, 11:15 Источник: РИА "Новости"

В России 17 октября вступили в силу обновленные правила вывоза детей за рубеж
чемодан, игрушка, pixabay.com

С 17 октября в РФ изменились правила вывоза детей за рубеж. Теперь один родитель может запретить вывозить сына или дочь за границу, указав страну и срок, а МВД будет уведомлять другого родителя об этом.

Ранее действовали правила, согласно которым, родитель мог указать страны и периоды, куда и когда детей можно было вывозить, но не обратное.

Кроме того, обновленный документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд ребенка, а в предыдущем регламенте подобного пункта не было. Для отзыва несогласия необходимо обратиться в территориальный орган МВД или иную инстанцию, посольство или консульство.

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