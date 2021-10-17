В России 17 октября вступили в силу обновленные правила вывоза детей за рубеж

С 17 октября в РФ изменились правила вывоза детей за рубеж. Теперь один родитель может запретить вывозить сына или дочь за границу, указав страну и срок, а МВД будет уведомлять другого родителя об этом.
Ранее действовали правила, согласно которым, родитель мог указать страны и периоды, куда и когда детей можно было вывозить, но не обратное.
Кроме того, обновленный документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд ребенка, а в предыдущем регламенте подобного пункта не было. Для отзыва несогласия необходимо обратиться в территориальный орган МВД или иную инстанцию, посольство или консульство.
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