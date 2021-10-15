В России новые правила вывоза детей за границу начнут действовать 17 октября

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15 октября 2021, 18:20

фото: pixabay.com

В России 17 октября 2021 года начнут действовать новые правила вывоза детей за границу. По новым правилам оба законных представителя несовершеннолетнего ребенка смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, что должно быть учтено территориальным органом МВД. Несогласная сторона может запрещать выезд ребенка за рубеж до 18 лет.

Запрет может быть установлен на выезд в конкретные страны. Сам заявитель сможет вывозить детей, но только в случае, если он гражданин РФ. Ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем- иностранным гражданином.

Новые правила разрешают отзывать запреты.

О том, что новые правила вывоза детей за рубеж, сообщили в пресс-центре МВД.

Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62.

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