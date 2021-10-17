Власти Москвы рассказали о ходе реализации программы по развитию городских школ искусств

Аргументы Недели → Общество 13+

17 октября 2021, 11:28

Фото: pixabay.com

В столице для развития творческого потенциала школьников созданы все возможности. Благодаря проекту «Искусство – детям» ребята занимаются музыкой, хореографией, изобразительным и театральным искусством.

В Москве действует одна из крупнейших систем допобразования в мире. Сегодня в городе 139 школ искусств, которые посещают около 100 тыс. детей.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что самое популярное направление в городских школах искусств – это музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. «По программе поддержки детского творчества «Искусство - детям» ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача - оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами», – отметила Сергунина.

В рамках проекта уже обновили 130 объектов, капительный ремонт сделан в 26 зданиях. В школах появилось около 12,5 тыс. музыкальных инструментов, 37,3 тыс. комплектов учебной мебели, более 6,5 тыс. единиц музыкальной аппаратуры, технологического оборудования (звукового, светового и другого) и оборудования для художественных школ (муфельные печи, мольберты и пр.)

В школах искусств обучают игре на редких инструментах. Например, можно выбрать фагот или блокфлейту. В 28 учебных заведениях занимаются на органе, в 16 есть клавесины.

Самые талантливые ученики получают гранты мэра Москвы. Их вручают в 19 номинациях, среди которых фортепиано, орган, вокал, живопись, архитектура. В прошлом году ребята получили от 15 до 50 тыс. руб. в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тыс. руб. - в коллективных. Это отлично мотивирует! В 2020 году воспитанники столичных школ искусств одержали 5 тыс. 267 побед в международных, всероссийских и городских конкурсах.

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