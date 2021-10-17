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Министерство транспорта и МВД РФ предложили запретить остановку на «островках безопасности»

, 10:05 Источник: РИА "Новости"

Министерство транспорта и МВД РФ предложили запретить остановку на «островках безопасности»
колесо, pixabay.com

Министерство транспорта и МВД Российской Федерации выдвинули предложение об изменении правил дорожного движения и введении запрета на остановку и движение транспорта на "островках безопасности".

В проекте постановления правительства предлагается дополнить ПДД абзацем, в котором говорится о запрете остановки на островках направляющих и островках безопасности.

Авторы инициативы отметили, что в подобных местах для обеспечения видимости и ликвидации стихийной парковки приходится размещать бетонные блоки, которые не только ухудшают внешний облик городов, но и снижают безопасность движения.

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