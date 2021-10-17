Министерство транспорта и МВД РФ предложили запретить остановку на «островках безопасности»

Министерство транспорта и МВД Российской Федерации выдвинули предложение об изменении правил дорожного движения и введении запрета на остановку и движение транспорта на "островках безопасности".
В проекте постановления правительства предлагается дополнить ПДД абзацем, в котором говорится о запрете остановки на островках направляющих и островках безопасности.
Авторы инициативы отметили, что в подобных местах для обеспечения видимости и ликвидации стихийной парковки приходится размещать бетонные блоки, которые не только ухудшают внешний облик городов, но и снижают безопасность движения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.