Российские разработчики создали технологию для оценки загруженности парковок посредством машинного радиозрения
6 октября 2021, 10:23
Российские разработчики создали технологию, которая дает возможность оценить загруженность парковок во дворах посредством машинного радиозрения. Об этом заявили на платформе Национальной технологической инициативы.
Согласно последней информации, технология работает так: в фонари автомобилей в зависимости от площади объекта встраиваются один или два радиомодуля, отслеживающие загруженность парковок.
Как сообщает RT, ссылаясь на данные сооснователя компании-разработчика EMIIA AI Владимира Старостина, впоследствии данные загружаются в единый центр. Далее посредством нейросетевой библиотеки система анализирует и визуализирует полученную информацию и создает тепловые карты, точки, графики и таблицы.
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