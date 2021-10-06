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Российские разработчики создали технологию для оценки загруженности парковок посредством машинного радиозрения

, 10:23

Российские разработчики создали технологию для оценки загруженности парковок посредством машинного радиозрения
парковка, pixabay.com

Российские разработчики создали технологию, которая дает возможность оценить загруженность парковок во дворах посредством машинного радиозрения. Об этом заявили на платформе Национальной технологической инициативы.

Согласно последней информации, технология работает так: в фонари автомобилей в зависимости от площади объекта встраиваются один или два радиомодуля, отслеживающие загруженность парковок.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные сооснователя компании-разработчика EMIIA AI Владимира Старостина, впоследствии данные загружаются в единый центр. Далее посредством нейросетевой библиотеки система анализирует и визуализирует полученную информацию и создает тепловые карты, точки, графики и таблицы.

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