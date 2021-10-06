Российские разработчики создали технологию для оценки загруженности парковок посредством машинного радиозрения

Аргументы Недели → Общество 13+

6 октября 2021, 10:23

парковка, pixabay.com

Российские разработчики создали технологию, которая дает возможность оценить загруженность парковок во дворах посредством машинного радиозрения. Об этом заявили на платформе Национальной технологической инициативы.

Согласно последней информации, технология работает так: в фонари автомобилей в зависимости от площади объекта встраиваются один или два радиомодуля, отслеживающие загруженность парковок.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные сооснователя компании-разработчика EMIIA AI Владимира Старостина, впоследствии данные загружаются в единый центр. Далее посредством нейросетевой библиотеки система анализирует и визуализирует полученную информацию и создает тепловые карты, точки, графики и таблицы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости