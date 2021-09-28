Три платных парковки оборудуют в центре Челябинска до конца года
28 сентября 2021, 17:29 Анна Семенова
Пилотный проект будет организован в районе площади Революции.
Около семи миллионов рублей потратят на оборудование платных парковочных мест в самом центре Челябинска. Три места уже определены. Паркоматы появятся в «квадрате» городская администрация – здание представительства ЮУЖД – Челябинвестбанк.
Реализовать пилотный проект должно МКУ «Городская среда». Воспользоваться платным местом для своего авто челябинцы смогут уже в конце года. Если услуга будет пользоваться спросом и позволит решить проблему парковок, подобные площадки появятся и в других местах.
Кстати, во время опроса 65% челябинцев ответили, что согласны платить за парковку, если будут установлены адекватные цены.
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