Камера первого в истории киноэкипажа осталась в космосе

Заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК "Энергия" Дмитрий Сурин сообщил, что видеокамера, на которую киноэкипаж снимал на МКС фильм "Вызов", осталась на станции и будет позже утилизирована.
Дмитрий Сурин отметил, что не знает, какие вещи экипажу позволили взять обратно на Землю, но вряд ли это была видеокамера. Он допустил, что устройство "еще полетает" и будет эксплуатироваться, однако впоследствии камеру утилизируют.
Сурин напомнил, что личные вещи экипажа перед отправкой на Землю были упакованы и уложены в корабль. На каждого человека выделили по одному килограмму "багажа".
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