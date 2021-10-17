Актриса Юлия Пересильд призналась, что грустит из-за возвращения с МКС на Землю

Актриса Юлия Пересильд призналась, что ей грустно из-за окончания экспедиции на Международную космическую станцию. Ранее сегодня стало известно, что первый в истории киноэкипаж вернулся на Землю.
Юлия Пересильд заметила, что двенадцать дней на МКС это много, однако когда срок пребывания на орбите подходил к концу, ей не хотелось, чтобы экспедиция завершалась. Актриса пояснила, что понимает – подобное бывает в жизни только единожды.
Напомним, спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в Казахстане сегодня в 07:35 по московскому времени.
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