Актриса Юлия Пересильд призналась, что грустит из-за возвращения с МКС на Землю

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17 октября 2021, 09:15 Источник: Первый канал

Юлия Пересильд, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд призналась, что ей грустно из-за окончания экспедиции на Международную космическую станцию. Ранее сегодня стало известно, что первый в истории киноэкипаж вернулся на Землю.

Юлия Пересильд заметила, что двенадцать дней на МКС это много, однако когда срок пребывания на орбите подходил к концу, ей не хотелось, чтобы экспедиция завершалась. Актриса пояснила, что понимает – подобное бывает в жизни только единожды.

Напомним, спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в Казахстане сегодня в 07:35 по московскому времени.

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