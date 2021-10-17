Аргументы Недели Общество 13+

Актриса Юлия Пересильд призналась, что грустит из-за возвращения с МКС на Землю

, 09:15 Источник: Первый канал

Актриса Юлия Пересильд призналась, что грустит из-за возвращения с МКС на Землю
Юлия Пересильд, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд призналась, что ей грустно из-за окончания экспедиции на Международную космическую станцию. Ранее сегодня стало известно, что первый в истории киноэкипаж вернулся на Землю.

Юлия Пересильд заметила, что двенадцать дней на МКС это много, однако когда срок пребывания на орбите подходил к концу, ей не хотелось, чтобы экспедиция завершалась. Актриса пояснила, что понимает – подобное бывает в жизни только единожды.

Напомним, спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в Казахстане сегодня в 07:35 по московскому времени.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Якутии пациент онкодиспансера убил соседа по палате

В Якутии один из пациентов онкологического диспансера с ножом напал на соседей по палате. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Теlegram-канал "112" сообщает, что два человека скончались от смертельного ранения, четыре пациента пострадали. По данным Теlegram-канала Baza, убит один человек. В субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что причиной нападения стало обострившееся психологическое состояние онкобольного. Он обезврежен и задержан. Медики онкодиспансера не пострадали. Следователи выехали в больницу.

Политика

В мире