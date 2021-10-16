Володин: Госдума совместно с правительством будет прорабатывать вопросы борьбы с бедностью

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16 октября 2021, 18:39

В. Матвиенко и В. Володин, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Парламентарии совместно с правительством проработают вопросы борьбы с бедностью российских граждан. Председатель Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сказал, что профильные комитеты нижней палаты парламента должны в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента России Владимира Путина по этим вопросам.

По словам спикера, Госдума будет работать в этом направлении с кабмином. Володин также рассказал, что вопрос будет обсуждаться, в том числе в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2022-2024 годы. Спикер отметил, что Госдума будет "настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме".

Главный враг России - бедность населения, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом заявил 27 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече в онлайн-формате с вице-премьерами правительства.

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