Путин назвал бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре главными врагами России

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27 сентября 2021, 14:42 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Главный враг России - бедность населения, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом заявил в понедельник, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече в онлайн-формате с вице-премьерами правительства.

Путин отметил, что ранее на совещании с лидерами списка "Единой России" после оглашения результатов выборов в некоторых штабах слышал радостные крики. Президент призвал не кричать "ура" так рано, пока не достигнуты все цели. Как подчеркнул Путин, "враг еще не побежден".

Глава государства заявил, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры".

Президент считает, что в России есть над чем работать. Главной целью сейчас является "повышение уровня и качества жизни россиян".

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