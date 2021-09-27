Путин назвал бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре главными врагами России

Главный враг России - бедность населения, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом заявил в понедельник, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече в онлайн-формате с вице-премьерами правительства.
Путин отметил, что ранее на совещании с лидерами списка "Единой России" после оглашения результатов выборов в некоторых штабах слышал радостные крики. Президент призвал не кричать "ура" так рано, пока не достигнуты все цели. Как подчеркнул Путин, "враг еще не побежден".
Глава государства заявил, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры".
Президент считает, что в России есть над чем работать. Главной целью сейчас является "повышение уровня и качества жизни россиян".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.