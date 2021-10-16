В Екатеринбурге 16 человек отравились купленным на Ботаническом рынке спиртом и скончались
16 октября 2021, 17:52
В Екатеринбурге 16 человек отравились купленным у предпринимателя на Ботаническом рынке спиртом и скончались. Предприниматель, который реализовывал спирт на розлив на рынке по адресу Патриса Лумумбы, 4, задержан.
Люди отравились спиртом, содержащим метанол. Об инциденте в субботу сообщил координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
После нескольких случаев смертельной интоксикации ядом на одном из рынков города прошла масштабная операция силовиков. Органы правопорядка уже задержали торговцев, - сообщает URA.RU.
В начале октября в Оренбургской области 67 человек отравились паленой водкой, 35 из них умерли.
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