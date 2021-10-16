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Российское правительство одобрило выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда

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Российское правительство одобрило выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда
правительство, фото: NGYNA/Global Look Press

Правительство приняло проект о выделении бюджетных средств на выплаты гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

«Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением единовременной выплаты лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и продиктован необходимостью оказания поддержки гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учётом особой исторической значимости обороны Ленинграда», - говорится в сообщении по итогам заседания 14 октября.

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