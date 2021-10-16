В России обновлен максимум по числу зараженных и смертей от коронавируса

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16 октября 2021, 11:48

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 7 958 384. Темп прироста по стране увеличился до 0,42%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2979 (9,0%) без клинических проявлений … За сутки в России полностью выздоровели 21 883 человека»,- пояснили в ведомстве в субботу, 16 октября.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6545, Санкт-Петербурге – 3088, Московской области – 2403, Самарской области – 838 и Нижегородской области – 706.

Отмечается, что в России обновлен рекорд по числу смертей от коронавируса. За последние сутки подтверждено 1002 случая, в частности, в Москве - 72 человека, в Санкт-Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 41. Накануне зарегистрировано 999 летальных исходов.

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