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Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса

, 22:31 Источник: Минздрав РФ

Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса
фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ выпустило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

В обновленных рекомендациях представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах - моноклональных антителах.

Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией нового типа позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания.
По данным Минздрава, также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе.

Происхождение коронавируса до сих пор окончательно не установлено. Одна часть экспертов полагает, что он произошёл в результате перехода от животных к человеку, а у другой есть сомнения. 

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