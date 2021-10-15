Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса

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15 октября 2021, 22:31 Источник: Минздрав РФ

фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ выпустило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

В обновленных рекомендациях представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах - моноклональных антителах.

Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией нового типа позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания.

По данным Минздрава, также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе.

Происхождение коронавируса до сих пор окончательно не установлено. Одна часть экспертов полагает, что он произошёл в результате перехода от животных к человеку, а у другой есть сомнения.

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