Всё больше известных учёных заявляют об искусственности происхождения «ковида»

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15 октября 2021, 20:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Происхождение коронавируса до сих пор окончательно не установлено. Одна часть экспертов полагает, что он произошёл в результате перехода от животных к человеку, но другая же настаивает на рукотворном происхождении. Причём, те, кто заявляют о лабораторной «химере», находятся в большинстве.

Об искусственности «ковида» заговорил уже даже российский мэтр вирусологии, известный как профессор Чумаков. По словам члена-корреспондента РАН, на искусственность происхождения указывает создавшаяся структура и особенность эволюции вируса. При этом, профессор отметил, что обвинять во всём Китай пока рано. Для этого на данный момент недостаточно доказательств.



В КНР, между тем, наотрез отказываются ото всех обвинений и тщательно скрывают историю происхождения вируса. Каждый раз из этой страны поступает очередная информация о ведущихся исследованиях «ковида», и каждый раз общественность не получает ни одного чёткого ответа. Но вирус не останавливается и продолжает своё распространение по планете. По мнению мировой общественности, Китаю пора бы уже приоткрыть завесу тайны и поделиться должными сведениями. Об этом даже заявляли во вполне лояльной к Поднебесной организации ВОЗ. Ещё в начале года доктор Гебрейезус, глава мирового здравоохранения, упомянул, что Китай практически не идёт на сотрудничество в борьбе с коронавирусной угрозой.

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