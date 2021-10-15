В Чите в убийстве 14-летней девочки признался 15-летний подросток

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15 октября 2021, 16:29 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Чите в убийстве 14-летней девочки признался 15-летнй подросток - житель посёлка КСК. В четверг, 14 октября, около 19 часов в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела девушки с признаками насильственной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

На место, где обнаружили тело убитой, сразу выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым.

Следователи совместно с сотрудниками полиции провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

По подозрению в совершении этого преступления по горячим следам через два часа задержали 15-летнего жителя посёлка КСК.

Допрос подозреваемого проводился с участием его законного представителя, педагога и адвоката. Подозреваемый признался в совершении преступления.

Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В тот же день в Рязанской области был найден мертвым подросток. По версии СКР, к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший 52-летний отчим и мастер спорта по ачери-биатлону, 28-летняя жительница Подмосковья.

Отчим раскрыл детали случившегося.

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