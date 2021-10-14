Отчим найденного мертвым под Рязанью подростка рассказал подробности инцидента: «У меня шок, истерика, пошли смотреть»

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14 октября 2021, 18:59 Источник: РИА Новости

машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Отчим убитого под Рязанью 15-летнего подростка раскрыл детали случившегося. Тело мальчика со следами насильственной смерти нашли в лесополосе около д. Земенки Рязанского района 13 октября.

Мужчина на допросе рассказал, что подростка убила его подруга. По его словам, женщина «взяла гаечный ключ и охотничий нож», которым она должна была «рисовать» на теле пасынка. Отчим утверждает, что попросил знакомую не убивать ребенка. Она уверяла, что намерена только оглушить. В момент нападения подозреваемый остался в машине.

«Прибегает с круглыми глазами: я его убила ... У меня шок, истерика, пошли смотреть ... Я его переворачиваю ... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету ... Она его не хотела убивать», - высказал он.

Следователи выясняют мотив и детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик пропал 8 октября. По данным следствия, к исчезновению и гибели ребенка причастны его 52-летний отчим Владислав Ц. и мастер спорта по ачери-биатлону, 28-летняя жительница Подмосковья. Смерть связывают с совершением ими действий обрядово-культового характера. Они пробрались в дом и нанесли мальчику несколько ударов ножом, затем вывезли тело в лесополосу и бросили в заброшенный колодец. Возбуждено уголовное дело.

15 октября Владиславу и его сообщнице изберут меру пресечения.

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