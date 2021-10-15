Замглавы Минтруда Мухтиярова: средний возраст рождения первого ребенка в России — 28 лет

Российские женщины стали позже рожать первенцев. Средний возраст рождения первого ребенка — 28 лет. Об этом сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.
Такая тенденция, по мнению Мухтияровой, — результат того, что женщины хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру. Аналогичной точки зрения придерживается вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, к 2030 году возраст рождения первенца в России сдвинется к 30 годам.
Голикова считает ситуацию с рождаемостью в стране неоднозначной. Рожать стали меньше, поскольку в репродуктивный возраст вступило поколение 90-х — в те годы коэффициент рождаемости был ниже, чем во время Великой Отечественной войны. Вкупе с высокой смертностью из-за пандемии, это ведет к высокой убыли населения.
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