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Смертность от коронавируса ухудшила показатели по продолжительности жизни в стране

, 11:28

Смертность от коронавируса ухудшила показатели по продолжительности жизни в стране

Демографы бьют тревогу из-за высокого уровня смертности в России. Только за последний год естественная убыль населения составила один миллион человек. Никогда в мирных условиях смертность не превосходила рождаемость. При этом специалисты считают, что к началу нового года уровень смертности увеличится ещё на несколько процентов.

Основной причиной рекордной смертности в России является пандемия. За сутки заражается более 28 тысяч человек, а погибает порядка 960 заражённых пациентов. Чиновники стараются обходить стороной статистические данные по заболеваемости и смертности граждан от коронавируса. С начала года от ковида скончались более четверти миллиона человек. Почти половина умерла в июле и августе.

Система российского здравоохранения не справляется с наплывом пациентов. Цена коронавируса оказалась слишком высока. Чаще всего от вируса умирают люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также испытывающих проблемы с кровообращением. Высокая смертность оказала прямое влияние на продолжительность жизни, которая начала заметно уменьшается. Премьер-министр России Михаил Мишустин порекомендовал профильным ведомствам усилить разъяснительную работу с населением по вакцинации. Количество привитых пока остаётся на низком уровне.

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