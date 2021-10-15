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Эксперт по инфобезопасности Раевский рассказал, как лучше хранить пароли от онлайн-сервисов

, 12:57 Источник: Радио Sputnik

Эксперт по инфобезопасности Раевский рассказал, как лучше хранить пароли от онлайн-сервисов
планшет, pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский заявил в беседе с журналистами в пятницу, 15 октября, что самым надежным способом хранить пароли от важных онлайн-платформ – запоминать их.

Алексей Раевский отметил, что многие люди не могут запоминать пароли от сервисов, вследствие чего записывают их. Эксперт в рамках беседы с Радио Sputnik подчеркнул, что хранить логины и пароли следует не в "заметках" на телефоне, а непосредственно на бумаге.

Раевский уточнил, что необходимо записывать коды таким образом, чтобы их сложно было понять человеку со стороны. По словам специалиста, следует писать их задом наперед.

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