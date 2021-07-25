Специалист по инфобезопасности Лукацкий рассказал, как следует действовать после потери или кражи смартфона
25 июля 2021, 10:23
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал журналистам утром в воскресенье, 25 июля, что необходимо делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить собственные данные.
По словам специалиста перед началом использования устройства следует включить на нем режим "Найти телефон", который в случае потери или кражи позволит определить местоположение гаджета. Кроме того, с помощью этой функции можно заблокировать смартфон удаленно, фактически превратив его в "кирпич".
Алексей Лукацкий в беседе с RT отметил, что после того, как устройство было потеряно или украдено, нужно поменять пароли на всех сервисах, в первую очередь это касается мобильного банка и электронной почты.
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