Аналитик Кусков и журналист Букштейн объяснили рост спроса на кнопочные телефоны

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23 июля 2021, 11:58

кнопочный телефон, pixabay.com

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков и шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн оценили новость о росте продаж кнопочных телефонов в РФ.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года в России вырос спрос на кнопочные телефоны

Денис Кусков в беседе с RT отметил, что около 25% граждан покупают именно такие устройства. По его словам, люди пользуются кнопочными телефонами на даче, кроме того, есть приезжие, которые не могут позволить себе дорогие смартфоны. Также Кусков напомнил, что в прошлом году из-за пандемии возникли сбои с поставками гаджетов, что могло изменить спрос. Аналитик, однако, предположил, что вряд ли будет значительный рост продаж подобных устройств и во втором полугодии.

Леонтий Букштейн в свою очередь обратил внимание на то, что спрос на кнопочные телефоны является весьма устойчивым. Граждане обычно используют их в качестве запасных или упрощенных вариантов. "Это удобно, это надежно, даже по размеру скромнее", – заметил специалист.

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