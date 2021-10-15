В России зарегистрировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки – 999
15 октября 2021, 12:08
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии. За сутки в стране скончались 999 зараженных коронавирусной инфекцией граждан.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа отметили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 70 пациентов с COVID-19 скончались в Москве, 62 – в Санкт-Петербурге, 40 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 221 313 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ выявили максимальное за пандемию число случаев заражения COVID-19 за сутки – 32 196.
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