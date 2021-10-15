В России выявили максимальное за пандемию число случаев заражения COVID-19 за сутки – 32 196

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15 октября 2021, 12:03

маска, пробирка, тест, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 32 196 случаев заражения коронавирусом нового типа. Данный показатель, согласно информации оперштаба, стал максимальным с начала пандемии в стране.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 2 909 (9,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировали 7 925 176 случаев заболевания.

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