Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт по противодействию мошенничеству Сизов допустил появление аферистов во время переписи населения

, 10:28 Источник: Прайм

Эксперт по противодействию мошенничеству Сизов допустил появление аферистов во время переписи населения
компьютер, pixabay.com

Эксперт компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в рамках беседы с журналистами, что в процессе переписи населения, которая пройдет в РФ с 15 октября по 14 ноября, могут действовать мошенники.

Алексей Сизов заметил, что злоумышленники всегда используют новостную повестку в собственных преступных целях. В этом году принять участие в переписи населения можно посредством портала Госуслуги.

Эксперт не исключил, что мошенники могут попытаться создать сайты-дублеры Госуслуг и получить персональные данные граждан. Сизов порекомендовал россиянам внимательно следить за адресной строкой при удаленном участии в переписи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Выполнение Киевом минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса приведет к распаду Украины. Соответствующий прогноз озвучил российский эксперт Виталий Третьяков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью