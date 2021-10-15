Эксперт по противодействию мошенничеству Сизов допустил появление аферистов во время переписи населения

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15 октября 2021, 10:28 Источник: Прайм

компьютер, pixabay.com

Эксперт компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в рамках беседы с журналистами, что в процессе переписи населения, которая пройдет в РФ с 15 октября по 14 ноября, могут действовать мошенники.

Алексей Сизов заметил, что злоумышленники всегда используют новостную повестку в собственных преступных целях. В этом году принять участие в переписи населения можно посредством портала Госуслуги.

Эксперт не исключил, что мошенники могут попытаться создать сайты-дублеры Госуслуг и получить персональные данные граждан. Сизов порекомендовал россиянам внимательно следить за адресной строкой при удаленном участии в переписи.

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