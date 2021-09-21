Специалист по противодействию мошенничеству Сизов назвал признаки обмана на сайтах частных объявлений

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21 сентября 2021, 10:51 Источник: Радио Sputnik

компьютеры, pixabay.com

Глава отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, как распознать мошенников при покупке того или иного товара на сайте частных объявлений.

Эксперт отметил, что самый отчетливый сигнал, на который необходимо обращать внимание при покупке товара на сайте частных объявлений, – призыв оплатить вещь или ее доставку способом, который не предусматривается платформой, чтобы сэкономить. В большинстве случаев подобные предложения являются мошенничеством.

Алексей Сизов в беседе с Радио Sputnik также призвал настороженно относиться к любым ссылкам, по которым предлагается пройти. Желательно строго следить за адресом, с которого приходят письма. Рекомендуется также устанавливать на компьютере новейшее антивирусное ПО, что позволит заблокировать потенциально вредоносные программы.

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