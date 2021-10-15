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В Москве за минувшие сутки выпало 32% месячной нормы осадков

, 08:34 Источник: РИА "Новости"

В Москве за минувшие сутки выпало 32% месячной нормы осадков
дождь в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с журналистами, что за минувшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков. Дожди начались утром в четверг, 14 октября.

Евгений Тишковец уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер за прошедшие 24 часа попало 19 миллиметров. По словам метеоролога, месячная норма составляет 59 миллиметров. Синоптик отметил, что в ближайшие часы дожди в Москве прекратятся.

Напомним, ранее Тишковец рассказал, что 19 октября в районы Центральной России придет первый снег.

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