Собянин: в Москве намерены штрафовать водителей, которые «преднамеренно» превышают нормы шума

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14 октября 2021, 22:57

глушитель, фото: pixels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил штрафы за нарушение тишины владельцами автомобилей. По его словам, санкции касаются только тех, кто «преднамеренно злостно» превышает нормы шума в городе.

«Мы не собираемся какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще», - отметил градоначальник в интервью на канале ТВЦ.

Собянин привел в пример людей, которые убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как «ошалевший бык», а затем «носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам». Мэр добавил, что с таким хамством необходимо разбираться.

Ранее сообщалось, что ГИБДД перестала штрафовать водителей в Москве и Подмосковье за превышение средней скорости.

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