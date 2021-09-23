ГИБДД прекратила штрафовать в Москве и Подмосковье водителей за превышение средней скорости

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23 сентября 2021, 11:42 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

ГИБДД перестала штрафовать водителей в Москве и Подмосковье за превышение средней скорости. Две камеры, установленные на расстоянии нескольких километров друг от друга, фиксировали нарушения ПДД в России с 2013 года.

Такая ситуация вызывала массу претензий со стороны водителей, поскольку понятия "средняя скорость" правила дорожного движения (ПДД) не содержат.

В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах более не штрафует граждан за превышение средней скорости.

Это подтвердил и президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он получил ответ на свою жалобу на незаконность этой практики от Генпрокуратуры.

По данным газеты "Коммерсантъ", штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, в Подмосковье - с мая-июня. Издание узнало, что в апреле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту проработать и внести в правительство "предложения по законодательному закреплению ответственности" за превышение средней скорости.

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