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Мантуров предложил Финляндии пускать привитых «Спутником V» россиян без тестов

, 19:59 Источник: РИА Новости

Мантуров предложил Финляндии пускать привитых «Спутником V» россиян без тестов
флаг Финляндии, фото: pixels.com

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров призвал власти Финляндии впускать в страну без тестов и дополнительных условий туристов, привитых против новой коронавирусной инфекции. Пока он имеет  в виду только вакцину  «Спутник V».

«Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков», - высказал он.

Мантуров отметил, что для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами нет препятствий.

С 18 октября правительство Финляндии намерено открыть пассажирский железнодорожный пункт пропуска Вайниккала, через который проходит все пассажирское сообщение с Россией. Речь идет о туристических маршрутах «Аллегро» (поезд между Хельсинки и Петербургом) и «Лев Толстой» (поезд между Хельсинки и Москвой). Ожидается окончательное решение министерства здравоохранения Финляндии.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами. 

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