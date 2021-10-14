Мантуров предложил Финляндии пускать привитых «Спутником V» россиян без тестов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров призвал власти Финляндии впускать в страну без тестов и дополнительных условий туристов, привитых против новой коронавирусной инфекции. Пока он имеет в виду только вакцину «Спутник V».
«Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков», - высказал он.
Мантуров отметил, что для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами нет препятствий.
С 18 октября правительство Финляндии намерено открыть пассажирский железнодорожный пункт пропуска Вайниккала, через который проходит все пассажирское сообщение с Россией. Речь идет о туристических маршрутах «Аллегро» (поезд между Хельсинки и Петербургом) и «Лев Толстой» (поезд между Хельсинки и Москвой). Ожидается окончательное решение министерства здравоохранения Финляндии.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости