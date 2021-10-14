Россия возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами

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14 октября 2021, 15:59

самокат, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия возобновляет регулярное авиасообщение еще с девятью странами. Полеты начнутся с 9 ноября.

«Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамы по маршруту Москва - Нассау с частотой два рейса в неделю, Иран по маршрутам Москва - Тегеран с частотой три рейса в неделю, Сочи - Тегеран с частотой один рейс в неделю», - пояснили в ведомстве.

Также запустят рейсы по маршрутам Москва - Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва – Эйндховен (два рейса в неделю), по два рейса в неделю на каждом маршруте: Санкт-Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - Амстердам.

Кроме того, восстанавливаются полеты с Норвегией по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло с частотой по два рейса в неделю, с Оманом: Москва – Маскат (два рейса в неделю), со Словенией: Москва - Любляна (три рейса в неделю), с Тунисом: Москва - Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург - Монастир (два рейса в неделю), из российских аэропортов, из которых есть международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Возобновляется авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетеборг (два рейса в неделю на каждом маршруте).

Отмечается, что Таиланд могут посещать только россияне, вакцинированных против коронавируса. Два рейса в неделю запустят из Москвы в Бангкок и из Москвы в Пхукет, а также из других аэропортов, где возобновили международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

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