Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 19:36

Александр Масляков, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени ведущего Александра Маслякова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича - ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва"», - говорится в указе.

31 августа орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили актрису Марию Шукшину. На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости