Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
14 октября 2021, 19:36
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени ведущего Александра Маслякова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича - ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва"», - говорится в указе.
31 августа орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили актрису Марию Шукшину. На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.