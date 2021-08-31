Мария Шукшина пожаловалась на поразивший Россию «вирус бескультурья»: «Люди ненавидят друг друга»

Аргументы Недели → Культура 13+

31 августа 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

Мария Шукшина, фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина заявила, что Россию поразил «вирус бескультурья», который, по ее мнению, «опаснее новой коронавирусной инфекции». Своим мнением заслуженная артистка РФ поделилась во время церемонии награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса»,- высказала актриса.

Шукшина добавила, что отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям, к деградации нации. По ее словам, культура речи, культура общения «убивается на глазах».

«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить»,- резюмировала она.

Во вторник медали и грамоты из рук премьер-министра Михаила Мишутисна также получили актер Юрий Стоянов, актриса Екатерина Жемчужная, композитор Вячеслав Добрынин, дирижер Московского камерного оркестра «Музыка вива» Александр Рудин и актер Андрей Соколов.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присуждено хореографу Егору Дружинину, актрисе Олесе Железняк, оперной певице Аиде Гарифуллиной и артисту балета Артему Овчаренко.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский получил звание «Заслуженного деятеля искусств РФ».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости