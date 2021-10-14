Почему замолчали чудовищную авиакатастрофу 16 мая 1972 года в Светлогорске

Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 17:51

16 мая 1972 г. над Балтийским морем в районе Светлогорска внезапно сгустился сильный туман, хотя над самим морем небо было ясное. Самолет военно-транспортной авиации Балтийского флота АН – 24 Т готовился к вылету из аэропорта Храброво. Экипаж из 6-ти человек под командованием Вилора Гутника считался на Балтике опытным и «слетанным». Погодные условия – приемлемые и привычные для всех балтийских авиаторов. На борту находились и два инспектора из штаба авиации. Полётное задание, подписанное командующим авиацией Балтфлота генерал-полковником Сергеем Гуляевым, было несложным: взлетев в 12 часов 15 минут в Храброво, с промежуточными посадками на аэродромах Коса и Чкаловск вернуться обратно на базу. Цель полета: проверка радиотехнических средств ПВО флота.



В те годы нарушения воздушной границы СССР именно на Балтике не были редкостью: частные легкомоторные самолеты, например, из Швеции, на малых высотах частенько «дразнили» наших «пвоошников», т.к. их средства, увы, именно на малых высотах не всегда могли обнаружить летевший объект, что по сути являлось угрозой безопасности государства.



По заданию полет должен был проходить на высоте 500 м. Последний доклад Гутника поступил на КП базы на высоте 150 метров. На 15-й минуте АН – 24 Т над г. Светлогорском вошел в полосу густого тумана и, взяв курс на мыс Таран, пропал с радаров. Такова сухая статистика. Реальность оказалась чудовищнее.



В светлогорском детском садике №3 в те же часы дети возвращались с утренней прогулки. Впереди их ждал вкусный обед, традиционная сказка и обязательный сон. Кто же мог подумать, что этот сон для них станет вечным?..



В 12 часов тридцать минут и редкие в те дни отдыхающие, и многие жители Светлогорска увидели внезапно вынырнувший из пелены тумана ревущий турбинами самолет. Лайнер летел на недопустимо низкой высоте около 80 м. Пройдя над городским стадионом и в прямом смысле обдав жаром всех, кто в это время там занимался физкультурой, самолет, срезав крылом верхушки растущих на берегу деревьев, через секунду с чудовищным грохотом врезался в здание детского сада…



Развалившийся при ударе корпус самолета полностью снес второй этаж садика, похоронив под руинами всех, кто в это время был внутри здания: и воспитателей, и поваров, и нянечек, и, самое страшное - детей. Ко всему прочему при ударе из АН – 24 Т во все стороны хлестнул керосин, которым перед вылетом были полностью заправлены его баки. Топливо тут же вспыхнуло. В адском пожарище погибли все: и дети, и воспитатели. Всего 27 человек, из них 24 маленьких человечка. Из летевших в самолете 8-ми военных тоже не выжил никто.



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